¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç4.14%Âæ¤òÉÕ¤±¤¿ÊÆ10Ç¯ºÄ¤Ï¾¯¤·²¼¤²¤Æ¤Î¿ä°Ü¡áÊÆ¹ñºÄ
¡¡ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î7.10%Âæ¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾å¾º¡£°ì»þ4.14%Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åNY»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄã²¼¤·4.1150%¤ò³ä¤ê¹þ¤àÆ°¤¤â¡¢¤½¤Î¸å¾¯¤·Ìá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.565¡Ê+0.002¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.126¡Ê+0.021¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.743¡Ê+0.019¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.390¡Ê-0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
