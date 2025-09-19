°ËÆ£º»è½¡¡¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ò¡Ö¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×£Ô£Ö¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á-£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ç±é¤·¤¿£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê£²£°£²£´Ç¯Á°´ü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï£²£³Ç¯£¹·î¤Ë»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢£²£´Ç¯£¸·î£³£±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îº´ÅÄÆÒ»Ò¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¤º¡¼¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¸×¤ËÍã¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£¤±¤Ã¤³¤¦¡Ê½Ð±é¼Ô¤¬¡Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î¥¤ì¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡×¡Ö¡Ê·ëº§Áê¼ê¤Îº´ÅÄ¡ËÍ¥»°¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤µ¤ó¤â»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤·¡×¤È»×¤¤½Ð¿¼¤¤»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ»æ¤¬ÆÏ¤¡¢½ÐÀ¬¤¹¤ëÍ¥»°¤ÈÆÒ»Ò¤¬ºÇ¸å¤Ë²Ï¸¶¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ä«¥É¥é»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤Î²Ï¸¶¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥»°¤µ¤ó¤Î´é¤ò¡Ë¸«¤Á¤ã¤¦¤È¥À¥á¤Ç¡Ä¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£