ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¦µÈÌî¡¢·ëº§Êó¹ð¡¡´î¤ÓÅÁ¤¨¤ë¡ÖÁêÊý¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ä¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¦µÈÌî¿¸±¦¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»Á´³«¡ªÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¦µÈÌî¤¬·ëº§Êó¹ð
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¡ØÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«JAPAN¡Ù¤Ç¡¢À¸ÇÛ¿®¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ªZERO¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢14Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¥¼¥í¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÁêÊý¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«µÈÌî·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÌî¤Ï1990Ç¯5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2014Ç¯¤ËÆ±¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂè44²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÇÂè3°Ì¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè10²ó¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡Ù¤ÇÊ¸·ÝÉôÌç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛËÜÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¥¼¥í¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÁêÊý¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«µÈÌî·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§ÍÍ¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍº£¸å¤È¤â²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»Á´³«¡ªÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¦µÈÌî¤¬·ëº§Êó¹ð
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¡ØÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«JAPAN¡Ù¤Ç¡¢À¸ÇÛ¿®¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ªZERO¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢14Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¥¼¥í¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÁêÊý¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«µÈÌî·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛËÜÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¥¼¥í¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÁêÊý¤Ë¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«µÈÌî·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§ÍÍ¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍº£¸å¤È¤â²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª