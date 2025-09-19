YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô31²¯²óÄ¶¤¨¡ª3DCG¥¢¥Ë¥á¡ØSpookiz¡ÙÌó5Ç¯¤Ö¤ê¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡ØSpookiz¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥×ー¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁüÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£³¤ÊÕ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥É¥é¥¥å¥é¤ÎCula¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ä
Spookiz¤Ï¡¢ºîÉÊÈ¯É½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¿ô618Ëü¿Í¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô31²¯²óÄ¶¤¨¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£
¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Èó¸À¸ì¤«¤Ä1～3Ê¬¤ÎÃ»¼Ü¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÅù¡¹¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î17Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥É¥é¥¥å¥é¤ÎCula¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»³¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÎ©¤ÄCula¤¬Êú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤È¤Ê¤ëSeason 4¤Ç»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ´¤ÎBaby Kebi¡Ä¡£
¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¥Æ¥£¥¶ーÂè1ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
