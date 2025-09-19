¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ø´ø´±¤¬¹½ÁÛ³°¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥µ¥·¤Î¸½¾õ¤Ë¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¶¨²ñ¤â¾õ¶·¤òÃí»ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥µ¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥ì¥Ê¥È¡¦¥ô¥§¥¤¥¬¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Ù¥ó¡¦¥Á¥ë¥¦¥§¥ë¤Ï°ÜÀÒÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥µ¥·¤Ï¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤é¤º¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¡£¸½ºß¤Ï¡ÈÇúÃÆÉôÂâ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¶¨²ñ¡ÊPFA¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥µ¥·¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£FIFA¤Îµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤òÃ±ÆÈ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡ÈµÔÂÔ¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢³ºÅöÁª¼ê¤ÏÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤òÄÌÃÎ¤¹¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤Ç¤¤ë¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÎ¾Áª¼ê¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥Ò¡¼¥à¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤ä¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê¥Ç¥£¥µ¥·¡Ë¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·º£¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Èà¤é¤ËÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
