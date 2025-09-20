Æü·Ð225ÀèÊª¡§20Æü0»þ¡á270±ß¹â¡¢4Ëü5000±ß
¡¡20Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ270±ß¹â¤Î4Ëü5000±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü5045.81±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï45.81±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6529Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3136¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ18¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.68¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡¡¡6529
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44995¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡110556
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3136¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +18¡¡¡¡¡¡¡¡7484
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡ 423
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 772¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 409
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3136¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ18¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.68¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡¡¡6529
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44995¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡110556
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3136¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +18¡¡¡¡¡¡¡¡7484
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡ 423
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 772¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 409
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹