´Ú¹ñ¤Î20¡Á30ÂåÃËÀ¤Î10¿Í¤Ë8¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¸ÌÀ¤À¡×
2025Ç¯9·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î20¡Á30ÂåÃËÀ¤Î10¿Í¤Ë8¿Í°Ê¾å¤¬¡ØÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWIPPY¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNRISE¼Ò¤¬12¡Á17Æü¤ËÆü´Ú¤Î20¡Á30Âå¤Î²ñ°÷1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î85¡ó¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤â91¡¥3¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í½÷À¤â´Ú¹ñÊ¸²½¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬91¡¥6¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï80¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¤Ç¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¿Í¤Î³ä¹ç¤¬58¡¥5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤â47¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤â´Ú¹ñ¿Í½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï70¡¥2¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤è¤ê¾Ã¶ËÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÏÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê62¡¥2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¦²º¤ä¤«¡×¡Ê40¡¥8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê43¡¥7¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê52¡¥6¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ï´Ú¹ñ¿Í½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä³°¸«¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ê64¡¥9¡ó¡Ë¤òºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñÅý·×Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü´Ú¤Î¹ñºÝ·ëº§·ï¿ô¤Ï22Ç¯¤Î724·ï¤«¤é23Ç¯¤Ï983·ï¡¢24Ç¯¤Ï1323·ï¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÆüËÜ¿Í½÷À¤Î·ëº§¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯¤Ï599·ï¡¢23Ç¯¤Ï840·ï¡¢24Ç¯¤Ï1176·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¿Í½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Í½÷À¤ÏÃËÀ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¼ã¼Ô¤Ï¸ÌÀ¤À¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï¡Ø°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¤Ï¡Ø»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖºÇ¶á¤Ï¹ñºÝ·ëº§¤ËÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤ä³°¸«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ì¤ë¿Í¤ÈÎø°¦¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÃË¤Ï1¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë