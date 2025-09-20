1»ù¤ÎÉã¡¦¼íÌî±Ñ¹§¡¢°¦Ì¼¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ï¡Ö·ù¤Ç¤¹¤Í¡×ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¼íÌî±Ñ¹§¤¬°¦Ì¼¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°¦Ì¼¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¬·ù¤ÊÍýÍ³
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Ï·ÝÎò22Ç¯¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢±é¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¼íÌî¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ËÌ©Ãå¡£¼íÌî¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ù¡¹¤ËËÜ²»¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï°ì»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡£¡Ö¤â¤·Ì¼¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¼íÌî¤Ï¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±é¼Ô¤Ê¤é·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿Æ¿´¤ò¸ò¤¨¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡ÄÌ´¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢·ÝÇ½³¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡Ö±é¼ÔÂ¦¤ËÌ´¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤Ã¤¿¤éÀ©ºî¤äµ»½Ñ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È·ÝÎò22Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é50Ç¯¸å¤Î·ÝÇ½³¦¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥®¥ê¥®¥ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶Ã£¤¬¤³¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·ÝÇ½³¦¤ÎÌ´¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌî¿´¤ò¸«¤»¤¿¡£