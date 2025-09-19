116¸®¤ÎÌ¾Å¹¤¬»²²Ã¡ªÂç¤Ä¤±ÌÍÇî presents ½©¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥óº×
2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¤«¤é11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î48Æü´Ö¡¢¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ë¤Æ¡ÖÂç¤Ä¤±ÌÍÇî presents ½©¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥óº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î8Æü(¿å) ¡Á 11·î24Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡§11:00 ¡Á 21:00 (¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 20:45)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à ÆÃÀß²ñ¾ì(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-43)
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§À¾Éð¿·½ÉÀþ¡ÖÀ¾Éð¿·½É¡×±Ø ÅÌÊâ2Ê¬¡¢JR¡¦»äÅ´³ÆÀþ¡Ö¿·½É¡×±Ø
¿·Âçµ×ÊÝ±Ø ÅÌÊâ8Ê¬
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦Á´Å¹¶¦ÄÌ¿©·ôÀ©¡¡¥é¡¼¥á¥ó·ô 1ÇÕ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤¢¤ê¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¸½¶â¤ÇÊÌÅÓ¹ØÆþ¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥¹¥â¡¼¥Ó¥ë
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥¦¥ó¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿·½É¶è
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ë116¸®¡¢Á´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬´ûÂ¸¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¡È´°Á´¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¡É¤Î¤ß¤Ç¶¥±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´û»ë´¶¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤ÎÁø¶ø¡×
2009Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÂç¤Ä¤±ÌÍÇî¡×¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤àº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤ÆºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¡Ö¿·ºî¡×¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë116¿Í¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¹Ç¯Ëá¤¾å¤²¤¿ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤È¤â¤¤¤¨¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÀÚÉõ°õ¡£
¸Ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È»ý¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤°ìÇÕ¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏºî¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»öÁ°¤ËSNS¤ÇÄ´¤Ù¡¢Ì£¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¥áÂÎ¸³¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤âÀµ²ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½ã¿è¤Ê¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³×¿·Åª¤ÊÌ£¤Î¡ÈÌÜ·â¼Ô¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ
1. ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥é¡¼¥á¥ó·Ð¸³ÃÍ¡É¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÌ£¡§ÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÌ£¡É¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤±ÌÍ¤Î²¦¼Ô¤¬ÁÏ¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¡¢Ç»¸ü·Ï¤Îµð¾¢¤¬Ä©¤à¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¹¡¼¥×¡£
¤É¤ó¤Ê°ìÇÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬Åù¤·¤¯¡È½é¸«¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¡¼¥á¥ó·Ð¸³ÃÍ¤¬°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê´¶Æ°¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¡È¥é¥¤¥Ö¡ÉÂÎ¸³¡§½©¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¸ø±à¤Ë¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¿ßË¼¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëÅòµ¤¤È¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¹á¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åòµ¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤È¾ðÇ®Åª¤ÊÄ´ÍýÉ÷·Ê¡£
½ÐÍèÎ©¤ÆÇ®¡¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï¡¢´û»ë´¶¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
3. ²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î·æºî¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëºÇÁ°Àþ¤Ø
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¤ò½ä¤ë²ó¸ÜÅ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î·æºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡È¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼(¼Â¸³¼¼)¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÇÕ¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜÃæ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡Èº£¤ÈÌ¤Íè¡É¤¬¸òº¹¤¹¤ëÇ®µ¤¤ò¡¢¤¼¤ÒÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¢¨¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç
¡¦¤¢¤Ï¤ì(µÜ¾ë¸©)
¡¦½©ÅáËî¤À¤· Àëµ×(ÅìµþÅÔ)
¡¦in EZO(ËÌ³¤Æ»)
¡¦°ìÉÊ¹á ¾®»³(ÆÊÌÚ¸©)
¡¦¤¦¤º¤È¤«¤ß¤Ê¤ê(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦·ÃÈæ¼÷¤é¤¡ÌÍ²°¤Ä¤Ê¤®(ÅìµþÅÔ)
¡¦²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»(ÅìµþÅÔ)
¡¦ONOde¤é¡Á¤á¤ó(ÀéÍÕ¸©)
¡¦µ´¤½¤ÐÆ£Ã«(½©ÅÄ¸©)
¡¦¹Ã³ÌÎà¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹ ¥à¥á¥ð(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦¹áÌ£Äâ(½©ÅÄ¸©)
¡¦GOGOÊõÍè¸®(¿·³ã¸©)
¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼(ºë¶Ì¸©)
¡¦¼÷À½ÌÍ¤è¤·¤«¤ï(ºë¶Ì¸©)
¡¦¶åÃÊ°æ¤µ¤¤(ÅìµþÅÔ)
¡¦KUMAGAYA RAMEN STAND(ºë¶Ì¸©)
¡¦¤¯¤¸¤é¿©Æ²(ÅìµþÅÔ)
¡¦µµ¸Í¼Ñ´³Ãæ²Ú¶¾Çþ¤Ä¤¤Ò(ÅìµþÅÔ)
¡¦²æÉð¼ÔÍå(ÅìµþÅÔ)
¡¦³èÎ¶(°ñ¾ë¸©)
¡¦´è¼Ô(ºë¶Ì¸©)
¡¦µ¤¤à¤º¤«¤·²È(Ä¹Ìî¸©)
¡¦ËÌÀé½»¼Ñ´³Ãæ²Ú¶¾Çþ¤«¤ì¤ó(ÅìµþÅÔ)
¡¦º´Ìî¤é¡¼¤á¤ó º´¤è¤·(ÆÊÌÚ¸©)
¡¦¡ÖÀÅ²¦¡×-ËÌ³¤Æ»Æü¹âÙÇÌÍ½è-(ËÌ³¤Æ»)
¡¦¼«²ÈÀ½ÌÍ ÌÍ¤äÏ»ÅùÀ±(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Þ¤µ¤(ÅìµþÅÔ)
¡¦¼«²ÈÀ½ÌÍÎµ°ª(ºë¶Ì¸©)
¡¦¼«²ÈÀ½Ãæ²Ú¤½¤Ð ÌÍ¤ÎÎº(»³Íü¸©)
¡¦ÀÐ¿À°æ¤È¤é(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¥¬¥ì¥Ã¥¸(ºë¶Ì¸©)
¡¦½ã¤à¤®¤å(ÅìµþÅÔ)
¡¦¾×ÀÄÅ·(¹Åç¸©)
¡¦¿©ÌÍ¼òË¼ ÙÇ¤¯¤Þ(²Æì¸©)
¡¦¼¡Ç°½ø(ºë¶Ì¸©)
¡¦¿·½Ü²°ËÜÅ¹(»³·Á¸©)
¡¦¥·¥ó ¥«¥Í¥À(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸®(ÂçºåÉÜ)
¡¦Àã¤°¤Ë(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦¥»¥¢¥Ö¥é¡¼¥á¥óÅìÃæÈ¬(ÅìµþÅÔ)
¡¦Zweiter Laden ¥¹¥ï¥¤¥¶¡¼¥é¡¼¥Ç¥ó(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÀççÊ¤¯¤í¤¯(µÜ¾ë¸©)
¡¦ÂÀÊå(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÊõÍè¸®ÁíËÜÅ¹(¿·³ã¸©)
¡¦WACCA(ÅìµþÅÔ)
¡¦YOKOKURA STOREHOUSE(ÆÊÌÚ¸©)
¡¦¡ÎRAMEN ICHI¡Ï(ËÌ³¤Æ»)
¡¦RAMEN VILLAGE CAFE(ÀÅ²¬¸©)
¡¦Î¿²ïIDEA (Ä¹Ìî¸©)
¡¦¤Ä¤±¤á¤ó¤µ¤Ê¤ÀNNS(ºë¶Ì¸©)
¡¦¤Ä¤±ÌÍÏÂ(ÅìµþÅÔ)
¡¦Ãæ²Ú¤½¤Ð¥¤¥Ã¥¥å¡¼(»³Íü¸©)
¡¦Ãæ²Ú¤½¤Ð²° °ËÆ£(ÅìµþÅÔ)
¡¦Ãæ²Ú¶¾Çþ »°Æ£(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ë¥å¡¼¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ì¡¼¥É¥ë È¬Ó¡±¨ CHIKARABO(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÆÃµé·Ü¶¾ÇþÎ¶²ð(°ñ¾ë¸©)
¡¦ÆÃÇ»¤Î¤É¤°¤í¤Ä¤±ÌÍSmile(»°½Å¸©)
¡¦¤É¡¦¤ß¤½(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥É¥é¥´¥ó¥é¡¼¥á¥ó(°ñ¾ë¸©)
¡¦·Ü¤½¤Ð¤ß¤¿ÍÕ(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÆÚ¹üÁóæÆ(ÅìµþÅÔ)
¡¦¤Ê¤«¤¸¤å¤¦Äâ(·²ÇÏ¸©)
¡¦ÃæÂ¼ÌÍ»°Ïº¾¦Å¹(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦ÆóÂåÌÜ¸Þ±ÒÌç(ÀéÍÕ¸©)
¡¦¼Ñ´³¤·¤Ä¤±ÌÍµÜ¸µ(ÅìµþÅÔ)
¡¦¼Ñ´³¤½¤ÐÊ¿È¬(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤ó(ÅìµþÅÔ)
¡¦Çð Ç»ÌÍ¤ä 39Ì¾(ÀéÍÕ¸©)
¡¦É´ÌÍ(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È(ÆÊÌÚ¸©)
¡¦ÇëÈøÃæ²Ú¤½¤Ð(ÅìµþÅÔ)
¡¦À²¤ì¤Î¤Á»þ±«(ÀÐÀî¸©)
¡¦²Ð¤ÎÆÚ(ÅìµþÅÔ)
¡¦Ê¡Ï¯(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦Ê¡äÆºµ¾Æ(ÅìµþÅÔ)
¡¦¤Ö¤¿¤±¤ó¡£
(ÀéÍÕ¸©)
¡¦Tokyo Style Noodle¤Û¤¿¤ÆÆüÏÂ(ÅìµþÅÔ)
¡¦ËÜ²È Âè°ì°°(µþÅÔÉÜ)
¡¦Ì£Á¹ÌÍ½è ²ÖÆ»°Ã(ÅìµþÅÔ)
¡¦Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥óÉ´°Ã(ÅìµþÅÔ)
¡¦¤ß¤É¤êÅò¿©Æ²(Ê¡Åç¸©)
¡¦¥à¥³¥¦¥¬¥ïÀ½ÌÍ½ê(Ê¼¸Ë¸©)
¡¦MEN¥¯¥é¥¤(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍ¡¦ò¿ ¥ï¥¿¥ê¥¬¥é¥¹(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍLABOÍ£ÁÕ(ÂçºåÉÜ)
¡¦ÌÍ¿´¤Î°ì·âOfficialÌÍÃËdism(¹Åç¸©)
¡¦ÌÍÆ²°ðÍÕ(°ñ¾ë¸©)
¡¦ÌÍË¼ ·Ü¤¯¤é¤Õ¤È(ÂçºåÉÜ)
¡¦ÌÍ¤äÆÈÊâ(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍ¤ä Ä»¤Î·Ü¼¡(ÂçºåÉÜ)
¡¦ÌÍ²°°¦¿´ËÜÅ¹(¿·³ã¸©)
¡¦ÌÍ²°²»(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍ²°¤³¤¦¤¸(°ñ¾ë¸©)
¡¦ÌÍ²°»Íµ¨(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍ²°ÃæÀîÐò(ÅìµþÅÔ)
¡¦ÌÍ²ÈÂÀ°Ò(¿·³ã¸©)
¡¦ÌÍ½è ¤Ë¤Ü¤·¹á(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦ÌÍ½è ¼ãÉð¼Ô(Ê¡Åç¸©))
¡¦Ì´¤ò¸ì¤ì(º´²ì¸©)
¡¦ÌøÌÍ ¸âÅÄ(ºë¶Ì¸©)
¡¦¤é¤¡ÌÍ¤ª¤«¤à¤é(Ê¡Åç¸©)
¡¦¤é¤¡ÌÍNii(ÅìµþÅÔ)
¡¦¤é¤¡ÌÍ ¤ß¤½¶â(Ä¹Ìî¸©)
¡¦¤é¤¡ÌÍSUNGO(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦¤é¤¡¤á¤ó²È Íºä(·²ÇÏ¸©)
¡¦¤é¤¡¤á¤ó¿ÍÆÁ(°ñ¾ë¸©)
¡¦¤é¤¢¤á¤ó¸µ(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥é¡¼¥á¥óÂçÄÅ²È(¿ÀÆàÀî¸©)
¡¦¥é¡¼¥á¥óÂë¤ÎÌÜ(ºë¶Ì¸©)
¡¦¥é¡¼¥á¥ó¤¸¤ã¤°¤é¹â±ß»û(ÅìµþÅÔ)
¡¦¥é¡¼¥á¥ó¤·¤·¤ç¤¦(ÀéÍÕ¸©)
¡¦¥é¡¼¥á¥óÃÏµå(Ê¡°æ¸©)
¡¦¥é¡¼¥á¥óÀì²Ê ÃÝËö¿©Æ²(ÆÊÌÚ¸©)
¡¦¤é¡¼¤á¤óÎ¿²ï(ÅìµþÅÔ)
And more¡Ä
¥é¡¼¥á¥ó²èÁü
