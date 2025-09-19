¿·µ¬»ö¶È¤âÃå¼Â¡¢¥¿¥à¥í¥ó¤È¤ÏÃæÄ¹´ü¹½¤¨¤ÎÅê»ñ¤¬¸ÌÀ¤«
¡¡¥¿¥à¥í¥ó¡Ê7740¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¡£À¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¥«¥á¥éÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤òÅ¸³«¡£OEM¤â¼õÂ÷¡£´Æ»ëÍÑ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤ä¼ÖºÜ¸þ¤±¥ì¥ó¥º¤ò¶¯²½Ãæ¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Ûµû¿©Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿å»º³Æ¼Ò¤Î³ô²Á¤¬¹¥Ä´¤ÊÍýÍ³
¡¡»Íµ¨Êó:¶ÈÀÓÍó¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡¢¡Ú¹â¿å½à¡Û¡£¼ý±×¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¹â¿å½à¡£2021Ç¯12·î´ü¤«¤éÁ°24Ç¯12·î´ü¤Ï¡Ö18.9¡óÁý¼ý¡¢107.2¡ó±Ä¶ÈÁý±×¡¢32±ßÁýÇÛ82±ßÇÛ¡×-¡Ö10.3¡óÁý¼ý¡¢49.0¡óÁý±×¡¢38±ßÁýÇÛ120±ßÇÛ¡×-¡Ö12.6¡óÁý¼ý¡¢23.3¡óÁý±×¡¢50±ßÁýÇÛ170±ßÇÛ¡×-¡Ö23.9¡óÁý¼ý¡¢41.1¡óÁý±×¡¢140±ßÇÛ¡Ê24Ç¯7·î¤Ë1ÂÐ2Ê¬³ä¡Ë¡×¡£º£12·î´ü¤Ï¡Ö0.22¡óÁý¼ý¡Ê920²¯±ß¡Ë¡¢0.4¡óÁý±×¡Ê200²¯±ß¡Ë¡×·×²è¡£
¡¡»ê26Ç¯12·î´ü¤ÎÃæ·×¤â¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¡ÖÇä¾å950²¯±ß¡Ê23Ç¯12·î´üÈæ14.46¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×205²¯±ß¡ÊÆ±34¡óÁý¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÇä¾å1000²¯±ß¡×¡£
¡¡24Ç¯12·î´ü¤Î·è»»¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¡£
¡¡¡Ø¼Ì¿¿´ØÏ¢»ö¶È¡Ù: ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï23Ç¯È¯Çä¤Î¥½¥Ë¡¼¸þ¤±2µ¡¼ï/¥Ë¥³¥óÍÑ2µ¡¼ï/¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à¸þ¤±1µ¡¼ï¤¬´óÍ¿¡£24Ç¯È¯Çä¤Î¥½¥Ë¡¼ÍÑ3µ¡¼ï/¥Ë¥³¥ó¸þ¤±3µ¡¼ï/½é¤Î¥¥ä¥Î¥óRF¥Þ¥¦¥ó¥È¸þ¤±¿·À½ÉÊÅêÆþ¸ú²Ì¤ÇÁý¼ýÁý±×¡£OEM¤Ç¤âÁ°Ç¯Èæ1.4ÇÜ°Ê¾å¤ÎÁý¼ý¡£
¡¡¡Ø´Æ»ë&FA´ØÏ¢»ö¶È¡Ù: ´Æ»ë¤äFA/¥Þ¥·¥ó¥Ó¥¸¥ç¥óÍÑ¥ì¥ó¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ÇÁý¼ý¡£¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬23Ç¯¡¦24Ç¯¤Î¿·µ¡¼ïÅêÆþ¤¬¹×¸¥¡£25.8¡ó¤ÎÁý¼ý¡¢118.7¡ó¤Î±Ä¶ÈÁý±×¡£
¡¡¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ù: µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÀè¿Ê±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¸ú²Ì¡¢ÃíÎÏ¤Î°åÎÅÍÑ¥ì¥ó¥º¡ÊÆâ»ë¶À¡Ë¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Áý²Ã¸ú²Ì¤ò¼´¤Ë31.6¡óÁý¼ý/66.6¡ó±Ä¶ÈÁý±×¡£
¡¡³¤³°¤ÎÇä¾å¹âÈæÎ¨¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬º£´ü¤Î·è»»Í½ÁÛÀâÌÀ²ñ¤ÇºùÄí¾Ê¸ã¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î3µòÅÀ¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤ÏÌó25¡ó¡¢Ìó65¡ó¡¢Ìó10¡ó¡£¾ÍèÅª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨À¸»º¥¥ã¥Ñ¤Î³ÈÂç¤äÃÏÀ¯³Ø¡¦´ØÀÇ¥ê¥¹¥¯¤ÎÂÐ±þ¤«¤é¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÂè2¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¡£ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÊý¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¾å¹âÈæÎ¨¤ÏÌó7.5¡ó¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬60¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤¬15¡ó¡£º£´üÍ½ÁÛ¤Ï¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ãå¼Â¤Ë¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï1000±ß¥È¥ÓÂæ¡¢Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê2.78¡ó¿å½à¡£Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤«¤é100±ßÊý²¼ÃÍ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï1066±ß¡£9Ç¯9¤«·îÍ¾¤Î½¤ÀµºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹3.7ÇÜ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤¬¤ºÁû¤¬¤º²¡¤·ÌÜÂÔ¤Á¡¦ÃæÄ¹´üÊÝÍ¤¬¸ÌÀ¤«¡¦¡¦¡¦