´ä¼êòô½É²¹Àô¤ÎÄ¹±É´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡ªNBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢´ä¼êòô½É²¹Àô¤ÎÄ¹±É´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬»²²è¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë2026Ç¯7·î¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò³«»Ï¡£
NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢´ä¼êòô½É²¹Àô¤ÎÄ¹±É´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬»²²è¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë2026Ç¯7·î¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎºÆÀ¸¡×
Ä¹±É´Û¤Ï¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢Í¿ô¤ÎÏ·ÊÞÌ¾ÌçÎ¹´Û¤Çòô½É²¹Àô¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÎ¹´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤«¤é±¿±Ä¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢2025Ç¯4·î¤ËNBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNBIÃÏÊýÁÏÀ¸¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¼èÆÀ¤·¤¿Ä¹±É´Û¤ò¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¼èÆÀ¤·ÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤È¶¨Æ¯¤ÇÄ¹±É´Û¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¡¢¤ª¤è¤Ó´ä¼ê¸©òô½É²¹Àô¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡ÖÃÏÊý¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤è¤êÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖMACHI¤Å¤¯¤ê¶¦ÁÏ²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°Æ·ïÈ¯·¡¤äÁÈÀ®¤Ë¼ÂÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎAM¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡¦´ë²è²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼»Ù±ç·¿»ö¶ÈÅê»ñ¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2¼Ò¤ÎÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤·¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ÜÀß²þ½¤¤Î³µÍ×(2026Ç¯7·î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë³«¶ÈÍ½Äê)
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÅòÎÌ(ËèÊ¬1,000L °Ê¾å)¤òÍ¤¹¤ëÄ¹±É´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢´ä¼ê¡¦¼¶ÀÐ¥¨¥ê¥¢¤ò¸£°ú¤¹¤ë´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤Ê¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ó¡¼¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢ÂçÍá¾ì¤äµÒ¼¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²þÁõ¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤ÆÄ¹±É´Û¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
<¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü>
¢£¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¢£ ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¢£ÂçÍá¾ì
¢£ÂçÍá¾ì
¢£µÒ¼¼(È¾ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼)
¢£µÒ¼¼(È¾ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼)(1)
¢£µÒ¼¼(È¾ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼)(2)
°Æ·ï³µÍ×
