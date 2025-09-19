¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¡ªe-BANPRESTO¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×
¡Øe-BANPRESTO(¥¤¡¼¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È)¡Ù¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS)
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PCÍÑ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼(³Ø¥Þ¥¹)¡Ù¤«¤é¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¥é¥¤¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È¤Ï
¡Ö¤Á¡×¤Ó¤Ã¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡ª¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ë¡Ö¤Ó¡×¤Ó¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¡ª¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¢ö
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ²Ö³¤ºéµ¨
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ·îÂ¼¼êÝÜ
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ÍÂ¼Ëã±û
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ³ë¾ë¥ê¡¼¥ê¥ä
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ÁÒËÜÀéÆà
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È »ç±ÀÀ¶²Æ
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ¼Äß· ¹
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ½½²¦À±Æî
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ¿ÁÃ«ÈþÎë
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È ²Ö³¤Í¤²ê
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È É±ºêè½ÇÈ
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§³Æ7,500±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§8ºÍ°Ê¾å
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡ÄÌó21cm¡¢¥Ð¥Ã¥°¡ÄÌó21cm¡ß17cm¡ß10cm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¸ÂÄê
¡¦ÈÎÇäÍ½Ìó¡¡¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ³«»ÏÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯6·î¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÌ¿§¤Ê¤É¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ÇÂ¿¾¯¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤äÈ¯Á÷Æü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹»þÅÀ¤Ç¡¢ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
