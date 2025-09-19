CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ²ÄÇ½¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§24,200±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(R/ÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤·)¡Ä1
¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(L/ÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤¢¤ê)¡Ä1
¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É(¥ï¥¤¥ë¥É)¡Ä1
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(Å¸³«¾õÂÖ)
¡ÄHÌó550mm¡ßWÌó170mm¡ßDÌó30mm(º¸±¦¶¦ÄÌ)
¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¡ÄWÌó59mm¡ßHÌó86mm
¡¦ÅÅÃÓ¡¡¡¡¡¡¡§LR44¡ß2¡¡¢¨¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÃÓ¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§15ºÍ°Ê¾å
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§¥¿¥¤
¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¡¢Â¾
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ¡Á2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ)23»þÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯3·îÍ½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ¤Ë³«»Ï¡£
(È¯Çä¸µ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉð´ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤òÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOMPLETE SELECTION MODIFICATION(Î¬¾Î¡§CSM)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î¡ÖCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼&¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É(¥ï¥¤¥ë¥É)¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ê»Â·â²»¤ÎÈ¯Æ°¤¬²ÄÇ½¡£
¥»¥ê¥Õ¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Â·â²»¤ËÁêÀî»Ï(±é¡§¿¹ËÜÎ¼¼£)¤Î³Ý¤±À¼¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹²»¤äÊÑ·Á¡¦¹çÂÎ¤µ¤»¤ë²»¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì²»¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¡£
¤â¤È¤â¤ÈÄ¹Âç¤Ê¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÂÎ¤Ë¤è¤ê¡¢CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼Â¦¤Î²»À¼¤âÊÑ²½¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·àÃæÆ±ÍÍ¡¢¹çÂÎ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É½Ð¸½²»¤¬È¯Æ°¡£
ÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¥é¥¦¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼¤Ç¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
CSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸1)
CSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸1)
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ²ÄÇ½¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡× appeared first on Dtimes.