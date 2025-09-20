¥¤¥é¥óÀ©ºÛ²ò½ü·ÑÂ³¤òÈÝ·è¡¡¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¡¢²¼½ÜºÆÈ¯Æ°¤«
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¡Ê15¥«¹ñ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥¤¥é¥ó³ËÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÂÐ¥¤¥é¥ó¹ñÏ¢À©ºÛ¤Î²ò½ü¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¡£»¿À®¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É4¥«¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºÎÂò¤ËÉ¬Í×¤Ê9¥«¹ñ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£·î²¼½Ü¤Ë´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¹ñÏ¢À©ºÛºÆÈ¯Æ°¤Î¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ºÆÈ¯Æ°²óÈò¤Ø¤Î¶î¤±°ú¤¤òÂ³¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÎ·è¤Ç¤ÏÊÆ±ÑÊ©¤Ê¤É9¥«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É2¥«¹ñ¤¬´þ¸¢¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ü¥Ê¥Õ¥©¥ó¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Ë¤è¤ë³Ë»ÜÀß¤Ø¤Îºº»¡ºÆ³«¤ä³Ë¹ç°ÕºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾ÄºÆ³«¤Ê¤É¤òÀ©ºÛ²óÈò¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£