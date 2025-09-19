¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡TikTok¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶ÈÇäµÑ¤ò¶¨µÄ¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬19Æü¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤Î·üÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬19ÆüÌë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ïº£½µ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇËÇ°×¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ä11·î¤Þ¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÐÊý¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£