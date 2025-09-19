¥È¥é¥ó¥×»á¤È½¬¶áÊ¿»á¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡Ä¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×½êÍ¸¢ÌäÂê¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡¢ËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡ÛÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î½êÍ¸¢¤òÊÆÂ¦¤Ë°Ü¤¹ÏÈÁÈ¤ß¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Î¾»á¤Ë¤è¤ëº£½©¤ÎÂÐÌÌ²ñÃÌ¤âÄ´À°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾»á¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ïº£Ç¯£¶·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤äÂæÏÑÌäÂê¤âµÄÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£¸Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¡¢ÊÆÃæ¤¬Àè¤Ë³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ò½ä¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÂ¦¤¬¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼«¹ñ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Áê¸ß¤Ë¤«¤±¤¢¤¦ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î°ìÉôÄä»ß´ü¸Â¤ò£±£±·î¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¡Ê°ìÉôÄä»ß¤ò¡ËºÆ±äÄ¹¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ï¡¢Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ²¼±¡¤ÎÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷ÃÄ¤ÎË¬Ãæ¤â¶á¤¯Í½Äê¤µ¤ì¡¢½¬»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃÏ¤Ê¤é¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£±£°·îËö¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼Â»Ü¤ä¡¢Æ±²ñµÄÁ°¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ë¬Ãæ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Ïº£²ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¡¢ÂÐÌÌ²ñÃÌ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¡ÖÀ®²Ì¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£