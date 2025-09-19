¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Î·ë²Ì¤¬¶Á¤­¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ photo/Getty Images

写真拡大

9·î18Æü¤ËºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á°²ó17°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·19°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡£¼«¹ñÂåÉ½¤È¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

9·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Æ¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ºÇ½é¤Î¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ï0¡Ý0¡¢¼¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ï0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢1Ê¬1ÇÔ¤Çº£²ó¤Î±óÀ¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤¬Âç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢Á°²ó7·î¤ÎÈ¯É½»þ¤Ï17°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬2¤Ä¥À¥¦¥ó¡£¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ËÈ´¤«¤ì¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Æ1640¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê19°Ì¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º23°Ì¤ò¥­¡¼¥×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Â³¤¯¥á¥­¥·¥³Àï¤Ï2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½ç°Ì¤³¤½¤ÏÊÑÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·1593¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

´Ú¹ñ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢1°ÌÃ¥´Ô¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¡¢ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°2¤Ä½ç°ÌÍî²¼¡×¤ÈÂê¤·¡Ö9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò1¾¡1Ê¬¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç23°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï17°Ì¤«¤é19°Ì¤ËÍî¤Á¡¢¥¤¥é¥ó¤â20°Ì¤«¤é21°Ì¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤À¤±¤¬½ç°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¡ØStar News¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Þ¤¿¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡Ø2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇÄã½ç°Ì¡Ù20°Ì·÷³°¤ËÍî¤Á¤ëÀ£Á°¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö°ì»þ¤Ï15°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢6·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç½ç°Ì¤ò2¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤­¡¢º£²ó¤â2¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·20°Ì·÷Æâ¤Ø¤ÎÅ¾ÍîÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬20°Ì·÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯7·î¡Ê20°Ì¡Ë¤¬ºÇ¸å¤À¡×¤È¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç3Ï¢¾¡¤·Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏFIFA¤¬Äê¤á¤ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á´ü´Ö¤Ç¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á½Å¤ß¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢ÅÝ¤·¤¿3¥Á¡¼¥à¤¹¤Ù¤Æ¤¬FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬Äã¤¯¡¢³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î±óÀ¬¤Î·ë²Ì¤ÇE-1¤ÇÆÀ¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼º¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¸½¾õ¤ò´í×ü¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡£¡ØXport News¡Ù¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¤Î¤»¤¤¤Ç´í¤Ê¤¤¡ª¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¤Î²ÄÇ½À­¡Ä¡Ä¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤¬ÌÔÄÉ¤Ç´Ú¹ñ¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ý¥Ã¥È2¤Î²ÄÇ½À­¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¤Ë¤Ï³«ºÅ¹ñ¤ò½ü¤¤¤¿FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì10¡Á21°Ì¤Þ¤Ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤¬23°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°1¤Ä²¼¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬¾å¾º¡£¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1588¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ú¹ñ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Î10·î¡¢11·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï½ç°Ì¤¬È´¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥Ã¥È3¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¸½¾õ¥Ý¥Ã¥È2¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥á¥­¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ü¤¤¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ëÆþ¤é¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¸½ºßWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤ÏÈ¾Ê¬¤Î6¥«¹ñ¤Ç»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥É¥¤¥Ä¤Ï¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤·¤Æ¡¢²¼¤«¤é·«¤ê¾å¤²¤Ç¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÂ¾¹ñ¤Î·ë²Ì¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£