¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢Áí²ñ¡Ê193¥«¹ñ¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ò½ä¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤¬»öÁ°¤ËÏ¿²è¤·¤¿±éÀâ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¼«¼£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥¹»á¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ½ÐÀÊ¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤à145¥«¹ñ¤¬»¿À®¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤É5¥«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£·èµÄ°Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¥Ó¥¶È¯µëµñÈÝ¤ÎÂ¨»þÅ±²ó¤âµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢22Æü¤Ë¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¥¢¥Ã¥Ð¥¹»á¤¬Ï¿²è¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¶È¯µëµñÈÝ¤Ï¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ËºÝ¤·¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¹ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï1947Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤È·ë¤ó¤À¡Ö¹ñÏ¢ËÜÉô¶¨Äê¡×¤Ç³Æ¹ñÂåÉ½¤¬¹ñÏ¢¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡88Ç¯¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¡ÊPLO¡Ë¤Î¥¢¥é¥Õ¥¡¥ÈµÄÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤¬ÊÆ¹ñ¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¥¢¥é¥Õ¥¡¥È»á¤Î±éÀâ¤Î¤¿¤á¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÉô¤¬¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£