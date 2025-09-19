¡Ú¥³¥¸¥³¥¸¡ßBull Pulu¡Û¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì♡
¿Íµ¤¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯ÀìÌçÅ¹¡ÖBull Pulu¡×¤È¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)～11·î2Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤äÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤ËÍèÅ¹¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·Áõ¾þ¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿´¤È¤¤á¤¯´ë²è¤Ç¤¹¢ö
¥³¥¸¥³¥¸¡ßBull Pulu¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤¬¥¿¥Ô¥ª¥«¤äÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥»¥ê¥ÕÉÕ¤¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー(Á´5¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à)¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹♡
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë♡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤«¤é¿·ºîÅÐ¾ì
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡õ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤¬¥¿¥Ô¥ª¥«¤äÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤òËþµÊ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
10·î9Æü(ÌÚ)12»þ¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊGK¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä³«»Ï¡£Å¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤Êý¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÁõ¾þ¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥³¥¸¥³¥¸¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¸¥³¥¸¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò
Bull Pulu¤È¥³¥¸¥³¥¸¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥°¥Ã¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍèÅ¹ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£
¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÈÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¢²Ä°¦¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Å¹ÊÞ¤òºÌ¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·Áõ¾þ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)～11·î2Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡