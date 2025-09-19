¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤Èµ¼Ô»ØÌ¾¤Î¼«Ì±¡¦²«ÀîÅÄ»á¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¡×¡¡¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¡¡¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ò½ä¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î19Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëµ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡¢¼ÁÌä¤Î¤¿¤áµó¼ê¤·¤¿µ¼Ô¤ò»Ø¤¹ºÝ¤Ë¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²«ÀîÅÄ»á¤Ï¼¡¤Ëµ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡ÖµÕ¤Ë´é¤¬Çò¤¤¡¢Ç»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¹â»Ô»á¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤â¤¦»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ä¡×¤È¤ï¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²«ÀîÅÄ»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»Ô¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¡¢É½¸½¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²«ÀîÅÄ»á¤Ïºë¶Ì3¶èÁª½Ð¤ÎÅöÁª5²ó¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¤ä³°Ì³À¯Ì³´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£