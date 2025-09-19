Ãæ¹ñ¡¦ASEAN´Ö¤Î¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼·èºÑ³Û¤¬°ÂÄêÅª¤ËÁý²Ã
2025Ãæ¹ñ-ASEAN¶âÍ»¶¨ÎÏ¡¦È¯Å¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬18Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ASEAN½ô¹ñ¿ÍÌ±¸µ»ÈÍÑÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÈASEAN´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼·èºÑ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ50¡¥74¡óÁý¤Î¹ç·×8Ãû9024²¯7000Ëü¸µ¤Ë¾å¤ê¡¢Áý²ÃÎ¨¤Ï²áµîÌó3Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ASEAN½ô¹ñ¤Ï¿ÍÌ±¸µ¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÈASEAN¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÎÏ¶¯¤¤Àª¤¤¤ò¸«¤»¡¢¸ß¤¤¤ËºÇÂç¤ÎËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ú¤Â³¤°Ý»ý¤·¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹â¤¤¶¯ð×À¤ò¼¨¤·¡¢ASEANÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÌ±¸µ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÈASEAN´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹ñ¤Î¼«¹ñÄÌ²ß¤Î»ÈÍÑ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃø¤·¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍ»¶¨ÎÏ¤¬¿¼²½¤·Â³¤±¡¢¿ÍÌ±¸µ»ÈÍÑ¤Î°Õ¸þ¤¬°ÂÄêÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·Â³¤±¡¢½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿ÍÌ±¸µ¤Î»ÈÍÑ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÃ£À®¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¥·¡¼¥ó¤¬Àä¤¨¤º³«Âó¤µ¤ì¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï24Ç¯¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ²È¶ä¹Ô¡ÊÆ±¡Ë¤È¶¨ÎÏÎ»²ò³Ð½ñ¤ËÄ´°õ¤·¡¢¥¿¥¤¶ä¹Ô¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Ï2¹ñ´Ö¤Î¼«¹ñÄÌ²ß¤Ë¤è¤ë¼è°úÂ¥¿Ê¤Î¶¨ÎÏÏÈÁÈ¤ß¹ç°ÕÎ»²ò³Ð½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¡£¿ÍÌ±¸µ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCIPS¡Ë¤¬½èÍý¤·¤¿ASEAN½ô¹ñ¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼¿ÍÌ±¸µ¶ÈÌ³¤Ï¡¢·ï¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç41¡¥6¡óÁý²Ã¤·¡¢¶â³Û¤¬Æ±95¡¥6¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼çÂÎ¤ÏASEAN¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò½ä¤ë¶¨ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÆâ³°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿·èºÑÂÎ¸³¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë