ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ë3ÅÙÌÜ¶â¤Ø»³À¾ÍøÏÂ¤¬ÅÐ¾ì¡¡½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡¡½÷»Ò5000ÅÄÃæ´õ¼Â¤âÃíÌÜ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè8Æü¸«¤É¤³¤í¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ8ÆüÌÜ¤Î20Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤·¤¿19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ç7°Ì¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç6°Ì¤ÈÏ¢Â³Æþ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô½Ð¿È¡á¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¡õÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï½¸ÂçÀ®¤ÎÂçÉñÂæ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÌø°æ°½²»¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤â¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¡£7»þ30Ê¬¹æË¤Í½Äê¡£
¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ë¤Ï19Ç¯¥É¡¼¥Ï¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬Í¥¾¡¸õÊä¡£º£Ç¯¤Ï2·î¤ËÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¡¢µÈÀî°¼ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤âÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²÷Êâ¤òÀÀ¤¦¡£9»þ50Ê¬¹æË¤Í½Äê¡£
¡¡²áµîÆþ¾Þ10ÅÙ¡¢¥á¥À¥ë¤âÆ¼¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ËÆüËÜ¤¬Í½Áª¤ËÄ©¤à¡£1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£400¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ï20»þ25Ê¬¡¢1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤Ï19»þ35Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ë¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£21»þ29Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè8Æü¤Î¼Â»Ü¼ïÌÜ
¡¡³«»ÏÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¼ï¡¡¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡7:30¡¡½÷»Ò20¥¥í¶¥Êâ¡¡·è¾¡
¡¡9:00¡¡ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²AÁÈ¡¡Í½Áª
¡¡9:28¡¡ÃË»Ò100¡¡¡¡¡¡¡¡½½¼ï
¡¡9:50¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¡¡·è¾¡
10:00¡¡½÷»ÒË¤´ÝÅê¤²¡¡¡¡¡¡Í½Áª
10:10¡¡ÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡¡¡¡½½¼ï
10:35¡¡ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²BÁÈ¡¡Í½Áª
11:30¡¡½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡¡¡¡¼·¼ï
11:45¡¡ÃË»ÒË¤´ÝÅê¤²¡¡¡¡¡¡½½¼ï
19:00¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡¡¡¡¡¡¼·¼ï
19:05¡¡ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¡¡¡½½¼ï
19:35¡¡ÃË»Ò1600¥ê¥ì¡¼Í½Áª
19:54¡¡½÷»ÒË¤´ÝÅê¤²¡¡¡¡¡¡·è¾¡
20:00¡¡½÷»Ò1600¥ê¥ì¡¼Í½Áª
20:25¡¡ÃË»Ò400¥ê¥ì¡¼¡¡Í½Áª
20:45¡¡½÷»Ò400¥ê¥ì¡¼¡¡Í½Áª
21:05¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡¡¡¡¡¡·è¾¡
21:11¡¡½÷»Ò800¡¡¡¡¡¡¡¡¼·¼ï
21:29¡¡½÷»Ò5000¡¡¡¡¡¡·è¾¡
21:55¡¡ÃË»Ò400¡¡¡¡¡¡¡¡½½¼ï
22:22¡¡ÃË»Ò800¡¡¡¡¡¡¡¡·è¾¡
¡ÚÃí¡Û¼·¼ï¤Ï¼·¼ï¶¥µ»¡¢½½¼ï¤Ï½½¼ï¶¥µ»
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀªÆþ¾Þ
¡¡Æ¼¡¡¾¡ÌÚ¡¡È»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ
¡Ê5¡ËÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò110¾ã
¡Ê6¡Ë×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¡¡¡½÷»Ò1Ëü
¡Ê6¡ËÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò400
¡Ê7¡Ë¾®ÎÓ¡¡¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó
¡Ê8¡Ë¡¡Æü¡¡ËÜ¡¡¡ÊµÈÄÅÂóÊâ¡¢°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡¢º£Àô·øµ®¡¢¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡Ëº®¹ç1600M¥ê¥ì¡¼
¡Ê8¡Ë»°±º¡¡Î¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¡¡ÃË»Ò3000¾ã
¡Ê8¡ËÀÖ¾¾¡¡ÎÊ°ì¡ÊÀ¾Éð¥×¥ê¥ó¥¹¡Ë¡¡ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó
¡ÚÃí¡Û19Æü¸½ºß