¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¼Â¿¹ÈþÍ´¡¡Æ±´ü¤Î¥¤¥óÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤òº¹¤·ÀÚ¤ê£Ö¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£´Àï¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¥Ê¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£¹Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²¹æÄú¡¦¼Â¿¹ÈþÍ´¡Ê£²£¹¡á¹Åç¡Ë¤¬º¹¤·¤Æ£±Ãå¡£ÄÌ»»£´²óÌÜ¡¢º£Ç¯£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸£±£±£¹´ü¤Ç¡¢£¹Àï£·¾¡¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿À¾¶¶ÆàÌ¤¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ï¼Â¿¹¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¡£Àè¥Þ¥¤¤·¤¿Æ±´ü¤ÎÆâÂ¦¤òÅª³Î¤Ëº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯ÊÂÁö¡£¼Â¿¹¤¬Àè¤Ë²ó¤Ã¤ÆÀ¾¶¶¤¬Á´Â®¥¿¡¼¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Ô¥Ã¥È¤Ëµ¢Åê¤¹¤ë¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤¿¤À¡¢À¾¶¶¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤©¡Á¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¼¡Áö¤ÏÃÏ¸µ¡¦µÜÅç£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÃÏ¸µ¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£