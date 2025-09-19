¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤Î¥×¥í½é´°Åê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
9·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Ê¥¤¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à―À¾Éð20²óÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Áー¥à¾õ¶·¡¢¥×¥í½é´°Åê¤ò¤·¤¿ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
――9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ4Ï¢¾¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤ËÄ¹¤á¤ÎÏ¢¾¡¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¾õ¶·¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡ÖËÜÅö¤ËÂÇÀþ¤âÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――2¥¢¥¦¥È¤«¤éÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍ×°ø¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡ÖÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――4Ï¢¾¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤Î½é´°Åê¡¢½é´°Éõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾¸ý¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¾¯¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê9·î6Æü¡¢21²óÀï¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤¯Åêµå¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ°ÂÄê´¶¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
――ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡ÖÃæ6Æü¤Ç¤º¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¦ÂÀÏ¯¤Î¾ì¹ç¤ÏµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÅÐÈÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
――À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤¬1·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢1ÈÖ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤½¤³¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÎÝÎ¨¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤¤1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°¦Ìé¤¬¥é¥ó¥Êー¤ò¤«¤¨¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
――9·î¤Î³ÆÁª¼ê¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢³°ºê½¤ÂÁÁª¼ê¤¬.429¡£Âìß·²Æ±ûÁª¼ê¤¬.389¤Ç¤¹¡£ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤«¤Ê¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¹×¸¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
――º£Æü¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î4Ï¢Àï¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¢Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
――Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤ËÉé¤±¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
À¾¸ý¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×
――¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀèÈ¯¤Ï髙¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê4Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÇ¤¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤Î¤Û¤É¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾¸ý¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥«ー¥ÉÆ¬¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¸÷À®¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
――¸½ºß¡¢4°Ì¤Î³ÚÅ·¤È¤Ï1.5¥²ー¥àº¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à4Ï¢Àï¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¤«¤¿¤Ø¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¾¸ý¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦Ä¹Ã«ÀîÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー