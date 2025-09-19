ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国、女性の全面的発展推進に関する白書を発表 中国、女性の全面的発展推進に関する白書を発表 中国、女性の全面的発展推進に関する白書を発表 2025年9月19日 23時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、北京で開かれた白書「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫） 【新華社北京9月19日】中国国務院新聞（報道）弁公室は19日、「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」と題した白書を発表し、内容について紹介、解説する記者会見を行った。１９日、「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」を発表する国務院新聞弁公室新聞局の寿小麗（じゅ・しょうれい）局長兼報道官。（北京＝新華社記者／李鑫）１９日に発表された白書「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」。（北京＝新華社記者／李鑫）１９日、白書「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」を読む記者。（北京＝新華社記者／李鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？