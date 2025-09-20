¥í¥·¥¢¤Î26Ç¯¸ÞÎØ»²²ÃÍÆÇ§¡¡IOC¡¢¡ÖÃæÎ©Áª¼ê¡×¤Ç
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯Á¼ÃÖ¡£
¡¡Íý»ö²ñºÇ½ªÆü¤Î¿³µÄ¤ò½ª¤¨¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ñ´ú¤ä¹ñ²Î¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¡£ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Î½Ð¾ì¤ÏÇ§¤á¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¯¹¶¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢·³¤ä¼£°ÂÅö¶É¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ï½ü³°¤¹¤ë¡£»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëIOC¤Î»ñ³Ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤ÇIOC°Ñ°÷¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£