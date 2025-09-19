¥á¥Ã¥·¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤«¡ÄESPNÊóÆ»
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·(38)¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÊ£¿ôÇ¯¤Î¿··ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¤Û¤Ü¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤Ï¡¡2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È2Ç¯È¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢º£µ¨¤â¸ø¼°Àï36»î¹ç28¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ESPN¤Ë¤è¤¨¤¦¤È¡¢¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¾¹ñ¥ê¡¼¥°¤äÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø¿´¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥¹»á¤¬°ÊÁ°¡¢¥á¥Ã¥·¤¬¡ÖÆî¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç°úÂà¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢·ÀÌó±äÄ¹ÊóÆ»¤Ë¿¿¼ÂÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
