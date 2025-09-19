¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡Ø¥¢¥¯¥¿ー¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ËÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡ª¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ØÀµ¼°¾·ÂÔ¡£
³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿¼Ìë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢9·î19Æü¡¢¼ç±é¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡ØActors¡Ç House¡Ê¥¢¥¯¥¿ー¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£ÇÐ°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦³ø»³¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ØActors¡Ç House¡Ù¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥êー¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿ーÀ¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢ËèÇ¯´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥Èー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Ì¾¤ÎÇÐÍ¥¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥½é¤È¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆÆóµÜ¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿ー¡×¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤ÈÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÆóµÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Î～¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ø»³¤Î³¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¡¢ÅþÃå¤·¤¿Æü¤Ë»²·ÜÅò¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢³ø»³¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÏÄ©Àï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¸¶ºî¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóµÜ¤¬¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜºî¤Ï¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤Î½Ð±é¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò°ì¿Í¾Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤È½àÈ÷¤¹¤ëºÝ¤Î²áÄø¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÆóµÜ¤Ï¡ÖµÓËÜ¤ÎÀ½ºî¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¼Çµï¤ÇÅ¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂæËÜ¤É¤ª¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂæËÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¸½¼Â¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëóòó÷¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£¼«¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¸íº¹¤ò¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÓËÜÀ½ºî¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¤ÎÈëÌ©¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµî¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Îò»Ë¤Î¾ì¹ç¤È¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤È¡Ö´èÄ¥¤ì～¡ª¡×¡Ö¥Õ～¡ª¡×¤È¤¤¤¦±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦´Ñ¤Ï200～300Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï5～10Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î»þÂåÀßÄê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×°ø¤ÏÅö»þ¤ÎÂÎ·¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¼«¿È¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆóµÜ¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÈÆ°¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ô¤¤¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡ÖÍò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÃæ¤Ë¥Õ¥êー¤ÇÆ°¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ°¤¯¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³ä¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ï¥°¥ëー¥×³èÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¤Î¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¾ìÆâ¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤¬ÆóµÜ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëQ¡õA¥³ー¥Êー¤Ø¡£
¤¢¤ëÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·Ìò¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¡ÖÍò¤¬Á´À¹´ü¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÌò¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¯¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡ÄÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï²áµî¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¸À¤¦¤È¡È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ø¼¨½Ð¤·¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤¿¤éÀ®¸ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐÅª¼«¿®¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È¡È¤Þ¤º¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤¬¿©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØActors¡Ç House¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¿¤â¤Î¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¸ÈÖ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤¬Ì´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤³¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆóµÜ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡¡Íò¤Î¤³¤È¤â³§¤µ¤ó¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë¡ØActors¡Ç House¡Ù¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡ÊÆóµÜ¼«¿È¡Ë¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÁÌä¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë³¤³°¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È1ÂÐ1¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈºîÉÊ¤ò¼ç¼´¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµîºîÉÊ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÁ°¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¿¿·õ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èà¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¤¢¤é¤¿¤Ë¡£
³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤£Ò£Ð¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü
¤½¤·¤ÆÆ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¤ÎÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¡ÈÊâ¤¯ÃË¡ÉÌò¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÏÆâÂçÏÂ¡¢¤½¤·¤ÆÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£
¡Ø³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÙºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡¢²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ² BIFF Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢Ìó4,500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª½¸¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡ª¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡Ë¡¡ºîÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ²ÏÆâ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡ª¡¡ËÜÆü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°§»¢¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼Ì¿¿»£±ÆOK¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóµÜ¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¿ÀÂÐ±þ¤¬ßÚÎö¡£
¤µ¤é¤ËËÜºî¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ë3¿Í¤ÏÃúÇ«¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºîÃæ¤Î¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð¸ý¤òÃµ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤òµ¿¤¦¥¿¥¤¥×¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢µ¿¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ä¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢µ¿¤ï¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦²ÏÆâ¤Î²óÅú¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¦ー¤ó¡ÄËÍ¤â¤½¤Ã¤Á¤«¤â¡×¤ÈÆóµÜ¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨～¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆóµÜ¤¬¡ÖËÜºî¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³ø»³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ
¸¶ºî¡§KOTAKE CREATE¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼¸µµ¤
µÓËÜ¡§Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤
²»³Ú¡§ Yasutaka Nakata¡ÊCAPSULE¡Ë¡¢ÌÖ¼é¾Ê¿
½Ð±é¡§ÆóµÜÏÂÌé¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢Àõ¾ÂÀ®¡¢²ÖÀ¥¶×²»¡¢¾®¾¾ºÚÆà
µÓËÜ¶¨ÎÏ¡§ÆóµÜÏÂÌé
(C)2025 ±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
