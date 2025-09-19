¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡¼«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼£²ËÜ¤Ç11¾¡¤âÈ¿¾Ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï£·²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëº£µ¨£±£±¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤ä»Íµå¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ºäÁÒ¤ËÀèÀ©¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¡££±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤ËÀèÆ¬¡¦²¬ËÜ¤¬¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é±¦ÏÓ¼«¤é±¦ÍãÀþ¾å¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤ËÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç±¦±Û¤¨¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆÀÅÀ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¼«¤é±ç¸îÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë»þ¡Ø¤ªÁ°¤ÏÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÂÇ·â¤Ë»Ø´ø´±¤«¤é¤â¤ªËÏÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£³Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë»³ºê¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¡Ö£±£°¡×¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ËÍ¤¬£´²ó¤Ç¤â¹ß¤ê¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¥»£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀäÂÐÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Ö½é²ó¤Î£²¼ºÅÀ¤ÇÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ÆµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££±£±¾¡ÌÜ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È±¦ÏÓ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£