¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤¬35Ç¯°Ê¾åÊë¤é¤·¤¿Å¡Âð¤Î¼Ì¿¿¤òÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬¸ø³«
2025Ç¯1·î¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª·ï¤ò°·¤¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤É¤ó¤ÊÊª·ï¤«¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÃç²ð¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤ÎÅ¡Âð¤Ï2.3¥¨¡¼¥«¡¼¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë3Åï¤Î½»Âð¤È¥×¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£½»Âð¤Ï¶áÂå¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤ä¤Ï¤êÃøÌ¾·úÃÛ²È¤Î¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¥×¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ï3ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÅ¡Âð¤Ë35Ç¯°Ê¾å¤Ëµï½»¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥ê¥Ó¥ó¥°¡£ÊÉÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë³¨¤Ï¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤¬¼«¤éÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Ê¸»ú¸¯¤¤¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¡£
ÊÉÌÌ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡ÖMULHOLLAND DR.¡×¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Þ¥ë¥Û¥é¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï³¨²è¡¢Î©ÂÎÊª¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Ë¸Â¤é¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁÏºî¤ËÍÑ¤¤¤¿Æ»¶ñÎà¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤ÈÊª·ï¤Î²Á³Ê¤Ï1500Ëü¥É¥ë(Ìó22²¯±ß)¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£