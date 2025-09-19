°ÂÆ£ÈþÉ±¡¡¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍÆÇ§¤â¡ÄÇË¶É¸å¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤é¡ÖÎ¾ÊýÂà¿¦¡£¤â¤¦²ñ¼Ò¤Ï¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¤¬£±£¹Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö£Á£â£å£í£á¡¡£Ð£ò£é£í£å¡×¤Ë½Ð±é¡£à¼ÒÆâÎø°¦á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿©ÉÊÂç¼ê¥Í¥¹¥ì¤¬½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥·¥§£Ã£Å£Ï¤ò¡ÖÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ²òÇ¤¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃ½¸¡£¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ç¤â¼ÒÆâÎø°¦¤òÍýÍ³¤ËÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼ÒÆâÎø°¦¤ÎÀ§Èó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°ÂÆ£¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢»ä¤ÏÊÌ¤Ë¥¢¥ê¤Ç¤¤¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎø¤»¤è¡¢¤È¡©¡×¤È¿¿°Õ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¡ÖÎø¤»¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¸µ¡¹Â¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤À¤«¤é»ä¤¬²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ç¼ÒÆâÎø°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î£²¿Í¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤·¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐºÇ½é¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë·ÀÌó½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÆâÎø°¦£Ï£Ë¤À¤è¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤â²ºÊØ¤Ê¤é¤Ð¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÇË¶É¸å¤Î°·¤¤¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤½¤Î£²¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Î¾ÊýÂà¿¦¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÎ¾ÊýÂà¿¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Éô½ð°ÛÆ°¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²ñ¼Ò°ì½ï¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦²ñ¼Ò¤Ï¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎø°¦¤·¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤ò¤¦¤Ä¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£