¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹á¤ê¡ª¥ê¥¹¥ó¡ÖLUMINOUS(¥ë¥ß¥Ê¥¹)¡×

¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥¹¥ó¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹á¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ÖLUMINOUS(¥ë¥ß¥Ê¥¹)¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸÷¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥¬¥é¥¹ºî²È ¹ÃÅÄºÌ·Ã»á¡¢ÌÚ¹©ºî²È ÅÏîµ¿ò»á¡¢Æ«·Ýºî²È º´Ìî¸µ½Õ»á 3Ì¾¤Îºî²È¤¬¡¢¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁÏºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖEXHIBITION - LUMINOUS -¡×¤ò2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á10·î27Æü(·î)¤Ë¥ê¥¹¥óµþÅÔ¤È¥ê¥¹¥óÀÄ»³¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¤ä¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¾ÈÌÀ¤ä¿¤Âæ¤âÁÏºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥é¥¹¤ÈÌÚ¹©¤ÈÆ«·Ý¡£
Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¶õ´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥ó¤Î¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º¡ÖLUMINOUS¡×¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ë¤¨¤ë¡¢´¶¤¸¤ë¡¢¸Þ´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¸÷¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¢£¥ê¥¹¥óµþÅÔ
´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á10·î27Æü(·î)11:00¡Á19:00
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ»Í¾ò²¼¥ë COCON
¢£¥ê¥¹¥óÀÄ»³
´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á10·î27Æü(·î)10:00¡Á19:00
¢¨¿åÍËÄêµÙ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-47-13 2F
¡ÚLUMINOUS¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ 350 RAY
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 1ËÜ55±ß(ÀÇ¹þ)¡¢10ËÜÆþ550±ß(ÀÇ¹þ)
¹á¤ê¡¡¡¡¡§ ¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È
¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÄ¤ß¤ä»ÀÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢
¿ÀÈëÅª¤ÊÄ«¤ÎÍÛ¸÷¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£
¼è¤ê°·¤¤¡§ ¥ê¥¹¥óµþÅÔ¡¢¥ê¥¹¥óÀÄ»³
¥ê¥¹¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(10ËÜÆþ¤Î¤ß)
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ 351 TONE
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 1ËÜ55±ß(ÀÇ¹þ)¡¢10ËÜÆþ550±ß(ÀÇ¹þ)
¹á¤ê¡¡¡¡¡§ ¥·¥å¥¬¡¼¥¦¥Ã¥Ç¥£
¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÃÈ¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£
¼è¤ê°·¤¤¡§ ¥ê¥¹¥óµþÅÔ¡¢¥ê¥¹¥óÀÄ»³
¥ê¥¹¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(10ËÜÆþ¤Î¤ß)
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ 352 FLAME
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 1ËÜ55±ß(ÀÇ¹þ)¡¢10ËÜÆþ550±ß(ÀÇ¹þ)
¹á¤ê¡¡¡¡¡§ ¥à¥¹¥¡¼¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É
¥à¥¹¥¯¤ä¼ù»é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢
Ï¹¿¤¤Ë¤È¤â¤ë²Ð¤ÎÅô¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£
¼è¤ê°·¤¤¡§ ¥ê¥¹¥óµþÅÔ¡¢¥ê¥¹¥óÀÄ»³
¥ê¥¹¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(10ËÜÆþ¤Î¤ß)
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£¥¬¥é¥¹ºî²È¡¡¹ÃÅÄºÌ·Ã
ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì
2015¡¡¡¡¡¡¶áµ¦Âç³Ø Ê¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶ ¥¬¥é¥¹¥¼¥ßÂ´¶È
2015-2023 ¿á¤¥¬¥é¥¹¹©Ë¼GGG ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
2018-2024 Âçºå»ÔÎ©¥¯¥é¥Õ¥È¥Ñ¡¼¥¯ ¿á¤¥¬¥é¥¹¹©Ë¼ ¾ï¶Ð»ØÆ³°÷
2021-¡¡¡¡ ¼«¿È¤Î¥¬¥é¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ènora glassworks¡É»ÏÆ°
¢£ÌÚ¹©ºî²È¡¡ÅÏîµ¿ò
2015¡¡´ôÉì¸©¹â»³ ÌÚ¹©¤ò³Ø¤Ö
2017¡¡ÆàÎÉ¸©µÈÌî·´Àî¾åÂ¼¤Ø°Ü½»
2018¡¡¹©Ë¼¡ÖMoonRounds¡×À©ºî¤ò»Ï¤á¤ë
¢£Æ«·Ýºî²È¡¡º´Ìî¸µ½Õ
1983¡¡°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì
ÍÄ¾¯´ü¤ò²¬»³¤Ç²á¤´¤¹
2005¡¡ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø Â¤·Á³ØÉô¶õ´Ö±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È
2012¡¡µþÅÔÉÜÎ©Æ«¹©¹âÅùµ»½ÑÀìÌç¹»À®·Á²Ê½¤Î»
µþÅÔ¤ÎÍÒ¸µ¤Ë¶ÐÌ³
2018¡¡µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Ë¤ÆÆÈÎ©
