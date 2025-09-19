¡ÚGRAND FESTA HAKATA¡Û¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç±éÁÕ¤ò´®Ç½¡ª½ãÎõ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼
MISEL¤Ï¡¢GRAND FESTA HAKATA¤Ë¤Æ¡Ø½ãÎõ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤ò2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ GRAND FESTA HAKATA 2³¬±ã²ñ¾ì¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©812-0013¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì2ÃúÌÜ14-1
THE BASICS FUKUOKAÆâ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¡§ Á´ÀÊ»ØÄê 33,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨°û¤ßÊüÂêÉÕ¤ÆÃÀ½¥³¡¼¥¹ÎÁÍý
½Ð±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½ãÎõ
¸ø±éÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
¡ÚÃë¸ø±é¡Û
³«¾ì12:00¡¿¤ª¿©»ö³«»Ï12:30¡¿¥·¥ç¡¼14:00
¡ÚÌë¸ø±é¡Û
³«¾ì16:30¡¿¤ª¿©»ö³«»Ï17:00¡¿¥·¥ç¡¼18:30
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¡Ü¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤ 33,000±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î10Æü(¶â)12:00pm¡Á
¡È¿©¡É¤È¡È¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡Ø½ãÎõ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤ò12·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥é¥¤¥ÖÅù¡¢±×¡¹ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë½ãÎõ»á¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤äÅß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÂ¿±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤È¤Ê¤ë¡ÚGRAND FESTA HAKATA¡Û¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î±éÁÕ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
2007Ç¯·ëÀ®¡£
¸µÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÐÍ¥Ãæ¿´¤Î3¿ÍÁÈ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ò°æ°ì·½(¥ê¡¼¥À¡¼)¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡£
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹183cm¡£
3Ç¯´Ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯6·î23Æü¤Ë¡ÖÎÞ¤Î¶äºÂÀþ¡×¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÖÌ´¤Ï¹ÈÇò¿Æ¹§¹Ô¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¬¤é²¹Íá»ÜÀß¤ÇÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤¬¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤é11Ç¯¸å¤Î2018Ç¯¡¢¡ØÂè69²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç7Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì·ÑÂ³Ãæ¡£
2022Ç¯·ëÀ®¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö½ãÎõ ¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð±é¤ÎºÝ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤È7¿Í¤Ç¡ÖÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
2023Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½Ð¿ÈÇÐÍ¥¡¦´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·À¸½ãÎõ¤¬ÃÂÀ¸¡£
2024Ç¯¤Ï9·î¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö½ãÎõº² 1¡×¤òÈ¯Çä¡¢11·î25Æü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ö½ãÎõ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ö½ãÎõº²¡×¡×¤ò³«ºÅ¡£
Ëþ°÷¤ÎÌó8000¿Í¤òÆ°°÷¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ë¤ª¤µ¤á¤¿¡£
25Ç¯¤Ï1·îÌÀ¼£ºÂ¡¢2·î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇºÂÄ¹¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
11·î¤Ë¤Ï¸æ±àºÂ½éºÂÄ¹¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3·îËö¤Ç¿·²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬Â´¶È¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
6·î23Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Ï15¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö½ãÎõ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ »à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Grand Festa Hakata
Ä´ÍýÉ÷·Ê
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ËçÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ÇÍè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¸ø±éÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖ¶â¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±ÒÀ¸ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Äê´üÅª¤Ê´¹µ¤
¡¦½Û´Ä¼°¶õµ¤½ü¶ÝÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ
¡¦Å¹ÆâÁ´ÂÎ¤Î¾ÃÆÇ
