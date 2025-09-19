ÎÁ¶â¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁá´ü¿½¹þ¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡ª¥Ï¥ï¥¤¥º¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ¥Ï¥Ñ¥ë¥¢2026
¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ»öÌ³¶É¤Ï¡¢2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥º¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ¥Ï¥Ñ¥ë¥¢2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ëÁá´ü¿½¹þÀ©ÅÙ(¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼)¤ò½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é10·î3Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¥º¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ¥Ï¥Ñ¥ë¥¢2026
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
¸áÁ°6:00´°ÁöÍ½ÁÛ¥¿¥¤¥àÊÌ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È(Í½Äê)
¢¨¼Ö°Ø»Ò¶¥µ»ÉôÌç¤Ï¸áÁ°5:30¥¹¥¿¡¼¥È(Í½Äê)
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ ¥Ï¥ï¥¤½£ ¥Û¥Î¥ë¥ë»Ô
¢£¶¥µ»¼ïÌÜ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¡(21.0975km)
¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¼Ö°Ø»Ò¶¥µ»ÉôÌç¡¡(21.0975km)
¢£¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§HONOLULU MARATHON ASSOCIATION¡¡(¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¶¨²ñ)
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡§ÆüËÜ¹Ò¶õ
¢£»²²ÃÄê°÷¡¡¡¡¡¡¡§Äê°÷¤Ê¤·
¡ã2025Ç¯¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¡ä9,410Ì¾(¤¦¤ÁÆüËÜ¿Í836Ì¾)
¢£»²²Ã»ñ³Ê¡¡¡¡¡¡¡§Âç²ñÅöÆü7ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
(¤¿¤À¤·¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÆ±°Õ½ñ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Î½ðÌ¾¤¬É¬Í×)
¢¨7¡Á14ºÐ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢
¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊýË¡¡§ÆüËÜ»öÌ³¶É¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGoPlay Event¡×¤«¤é¤Î
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÎÁ¡¡¡§¡¦ÆüËÜ¼õÉÕ
¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§22,000±ß
2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¡Á10·î3Æü(¶â)
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§25,000±ß
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¡Á2026Ç¯3·î25Æü(¿å)
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼õÉÕ¤Ë¤ÏÊÌÅÓ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ5¡ó¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¼õÉÕ
¥ì¥¤¥È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§200 US¥É¥ë
2026Ç¯4·î10Æü(¶â)¡¢11Æü(ÅÚ)
¢¨EXPO²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À©¸Â»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§¤Ê¤·(»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¸òÄÌµ¬À©¤Î²ò½ü¤¢¤ê)
¢£µÇ°ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»²²ÃµÇ°T¥·¥ã¥Ä¡¢»²²ÃµÇ°¥Ð¥Ã¥°¡¢´°Áö¥á¥À¥ë
(´°Áö¸å¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ªÅÏ¤·)
¥Ç¥¸¥¿¥ë´°Áö¾Ú(Âç²ñ½ªÎ»¿ôÆü¸å¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½)
¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ»öÌ³¶É¤Ï¡¢2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥º¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ¥Ï¥Ñ¥ë¥¢2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ëÁá´ü¿½¹þÀ©ÅÙ(¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼)¤ò½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é10·î3Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ËJALÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²ÃÈñ¤¬2,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡ÖJALÆÃÊÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¡¢¤ª¤è¤ÓJAL¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼²ÄÇ½¤Ê¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ñ¥ë¥¢(Hapalua)¡×¤È¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡ÖÈ¾Ê¬¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢JAL¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤Ç15Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥¤Î¥«¥é¥«¥¦¥¢ÄÌ¤ê¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥«¥Ï¥Ê¥â¥¯ÁüÁ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥í¥Ï¥¿¥ï¡¼¤ò±Û¤¨¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë¸ø±à¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÁ´Ä¹21.0975km¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¹¡£
12·î³«ºÅ¤ÎJAL¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÈ¾Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥óÆ±ÍÍ¡¢À©¸Â»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥ì¡¼¥¹¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ñ¥ë¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¸áÁ°10»þÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤â»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìµÙ¤ß¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¡¢¥Û¥Î¥ë¥ëÂÚºß¤ò»×¤¦Â¸Ê¬ËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ°Ê²¼¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤Ï20ÅÙÁ°¸å¤ÈÂçÊÑ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÐÇ»¤¯Èþ¤·¤¤²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
HAPALUA MAGIC LOGO
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÎÁ¶â¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁá´ü¿½¹þ¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡ª¥Ï¥ï¥¤¥º¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ¥Ï¥Ñ¥ë¥¢2026 appeared first on Dtimes.