ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡ªÅìµÞ¥¤¡¼¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÅìµÞ¥¤¡¼¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂç¼ê¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëÃæÔ¢¿®Â÷¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»±²¼¤ÎÃæÔ¢¿®Â÷ÜÛ³è¸ÔÊ¬Í¸Â¸ø»Ê¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÔ¢¿®Â÷ÜÛ³è¤Ë¤è¤ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤Î¿·µ¬Î©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÃæÔ¢¿®Â÷ÜÛ³è¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¿Í¼÷ÊÝ¸±¸ÔÊ¬Í¸Â¸ø»Ê(ËÜ¼Ò¡§ÂæËÌ»Ô¡¢Æ¡»öÄ¹¡§µöÐ°Çî¡¢°Ê²¼¡ÖÂæÏÑ¿Í¼÷¡×)¤ÈÄù·ë¤·¤¿´ðËÜ¹ç°Õ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÃæÔ¢¿®Â÷ÜÛ³è¤Ø¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤Î´ðÁÃÅª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ÀÌó¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê
ÂæÏÑ¤Ï2020Ç¯¤Ë¹âÎð²½¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¢¨¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(½ÐÅµ¡§ÂæÏÑ¹ñ²ÈÈ¯Å¸°Ñ°÷²ñ¡ÖºÇ¿·2022»ê2070Ç¯¿Í¸ý¿äÐÆÊó¹ð¡×2022Ç¯)¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¼Ò²ñ¤«¤éÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÌó10Ç¯¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÌó5Ç¯¤Ç°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤Î¶¡µë¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¼ûÍ×¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢Æ±»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂæÏÑ¿Í¼÷¤Ï¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎÃÎ¸«¤òÂæÏÑ¤Ç¤Î³«È¯¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤¬¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤Î±¿±Ä¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿±Ä¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜ·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÂæÏÑ¹ñ²ÈÈ¯Å¸°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Áí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë¹âÎð¿Í¸ý(65ºÐ°Ê¾å)¤Î³ä¹ç¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¤ò¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
