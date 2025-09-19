¥È¥è¥¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¥·¡¼¥È¥ì¥¶¡¼¤ÎÇÑºà¤«¤éºî¤Ã¤¿9Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤òºî¤ëºÝ¤Ë½Ð¤¿ÇÑºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTsugi¡ÝCraft by TOYOTA UPCYCLE¡×¤ò19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤Î¥·¡¼¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµí³×¤ÎÇÑºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°6¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï6Ëü4900±ß¡Á9Ëü9000±ß¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ÏÌó3ËüÅÀ¤ÎÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÑºà¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ºî¤êÂØ¤¨¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¿·»ö¶È´ë²èÉô ¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæÂ¼·Ä»ê»á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢Ã»´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤Ê»ö¶È·ÑÂ³¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£