¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Î¼Â¼Áºï¸º¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥â¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬Í½»»°Æ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Ç¯¶â»Ùµë³Û¤Î¼Â¼Áºï¸º¤ä¸øÌ³°÷¤Îºï¸º¤Ê¤ÉÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Í½»»°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¹³µÄ¥Ç¥â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤³¤Á¤é¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Ç¥âÂâ¤È·Ù»¡´±¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆâÁê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ç50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢¤ª¤è¤½300¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ç¥â¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿´ë¶È¤ä¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï19Æü¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ë¡ÖºÇ¸åÄÌÄ­¡×¤È¤·¤ÆÍ½»»°Æ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏºÆ¤Ó¥Ç¥â¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥­¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£