¡Ö최연소¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¥½¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¾®¤µ¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÉî¤ë¤Ê¤«¤ì...¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö최연소¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¥½¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö최연소¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¥½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ê´éÉé¤±¤ÎºÍÇ½¤ä¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ä°ïºà¤â...¡ª
¡Ö최연소¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¥½¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖºÇÇ¯¾¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö최연소¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¥½¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖºÇÇ¯¾¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¾å¡×¤Ï¡Ö연장¡Ê¥è¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÇ¯²¼¡×¤Ï¡Ö연하¡Ê¥è¥ó¥Ï¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤òÉ½¤¹É½¸½¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô