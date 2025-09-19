¡ÚÆÈÀêÌ©Ãå¡ÛÌó280²¯±ß¤ÎÉéºÄ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×ºÆÀ¸¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿³°»ñ´ë¶È¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÉü³è¡ª¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡Á³°»ñ¤¬ÊÑ¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥ê¥¾¡¼¥È¡Á¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌó280²¯±ß¤ÎÉéºÄ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×ºÆÀ¸¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿³°»ñ´ë¶È
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³è¶·¤ò¼õ¤±¡¢³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤¬Áê¼¡¤®ÆüËÜ¿Ê½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢º£¡¢³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤À¡£
µîÇ¯9·î¡¢ÆÍÇ¡¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤ÎÇã¼ý¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¡ÖÀ¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡×¤òÇã¼ý¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£
³°»ñ´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞ¥ê¥¾¡¼¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¢¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¼Ò°÷¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É¤Î»×¤¤¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
³°»ñ¤¬ÊÑ¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¥ê¥¾¡¼¥ÈÌ©Ãå300Æü¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤¬¥Ô¥ó¥Á!? Ï·ÊÞ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î·èÃÇ
Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤¢¤ëµðÂç¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¡£´ÛÆâ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æî¹ñ¥à¡¼¥É¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¢¥í¥Ï¡×¤ä1Æü3²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¤¬43¿ÍºßÀÒ¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó100Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÇ¯60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¡Ö¾ïÈØ¶½»º¡×¤¬±¿±Ä¡£µîÇ¯¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤»Ô½Ð¿È¤Î´Øº¬°ì»Ö¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤ÏÀäÂÐ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ´¤ì¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
À¸¤¨È´¤¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë´Øº¬¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î·Ð±Ä¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2011Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï»ÜÀß¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤ÎµÙ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìó3¥«·î´ÖµÙ¶È¡£ÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢ºâÀ¯¤¬°ìµ¤¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÚÆþ¶â¤¬¤«¤µ¤ó¤À¡£¹ç·×¤Ç¤¤¤¦¤ÈÌó280²¯¡Ê2024Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡¢¤³¤ì¤¬½Å¤¯·Ð±Ä¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê´Øº¬¤µ¤ó¡Ë¡£
Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¡£¤³¤ÎÀè¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¡Ê±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û7Ãû±ßÄ¶¡Ë¡£º£²ó»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥° ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»³ËÜ½ÓÍ´¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏËÜµ¤¤ÇºÆÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é50Ç¯¡¢60Ç¯¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤ÎºâÌ³ÂÎ¼Á¤À¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Î¥Ï¥ï¥¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂçÉý¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£
Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹»³ËÜ¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¸å¤Ï³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤¬Çã¼ý¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥Æ¥¤¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¸½¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
2021Ç¯¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤«¤ó¤Ý¤Î½É¡×¤ÎÂçÈ¾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤¿¤Ë²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×Á´ÂÎ¤ÎµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤ò2³ä¶á¤¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿·Ð±Ä¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÇã¼ý¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥¢¥«¥ª¡×¡ÊÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¡Ë¤À¡£»ÜÀß¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤«¤éÄà¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¡¢½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ä¤½¤ì¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀïÎ¬¤À¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤ÇµÙ´Û¤äÇÑ´Û¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ÜÀß¤ä½É¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÜÀß¤ò¡¢²æ¡¹¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÇã¼ý¤·¡¢Éü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢º£¤ä¶È³¦Âè6°Ì¤Î184Åï¡Ê±¿±ÄÅï¿ô¡Ë¤Ë¤â¾å¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ò¤É¤¦ºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ººÆÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Î²þ½¤¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÜÀßÆâ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢»ÜÀß¤Î³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤À¤¬¡¢»ñ¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢µÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ÎºÇ½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ï¥ï¥¤ÂÎ¸³¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤ºÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤äÅâÍÈ¤²¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Î¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÎÁÍý¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ã¤Ý¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆÁ±Ê ·Ä¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç10¤Î»ÜÀß¤ÇÎÁÍý¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯2·î¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤È¾ïÈØ¶½»º¤Î´Øº¬¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ø¡£
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ä¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀß·×²ñ¼Ò¡ÖWATG¡×¼Ò¤À¡£
¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤ºÇ¸Å¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥â¥¢¥Ê ¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ä¿Íµ¤¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Î²þÁõ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
WATGÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¥Ð¡¼¤ÏÆî¹ñÉ÷¤Î·úÊª¤Ç¡¢°û¿©¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¾¡¼¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¡£
Ä¹Ç¯¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¤É¤³¤«¤ËÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢²ÈÂ²µÒ°Ê³°¤Ë¤âµÒÁØ¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤È°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¸½¾ì¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ë¸·¤·¤¤Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ººÆÀ¸·×²è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£
¤¢¤Î¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¤â¡Ä¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¹¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤ÎÌîË¾
µÜºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊ¨¤¤¤¿1980Ç¯Âå¤Ë·×²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2000²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿µðÂç¥ê¥¾¡¼¥È¤À¡£
Á´¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Û¥Æ¥ë¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥àÌó7¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤Ê¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ò¶Ë¤á¤¿¥ê¥¾¡¼¥È¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¶¦¤Ë¤ï¤º¤«7Ç¯¤Ç·Ð±ÄÇË¤¿¤ó¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î¹½ÁÛ¤ò¼õ¤±¡¢Åý¹ç·¿¥«¥¸¥Î¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¡×¤¬Çã¼ý¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2´üÏ¢Â³¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬µîÇ¯¡¢¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤à¹½ÁÛ¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤¬¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¤òÇäµÑ¡£
¤½¤Î»þ¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
µîÇ¯10·î¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Æ¤â»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£
¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤äÉ×ÉØµÒ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö8·î¤ÎµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨50.3¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÔÆ¯Î¨¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¹âµé¡É¡È¥´¥ë¥Õ¡É¤½¤¦¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤²û¤Î¿¼¤¤¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡×¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¥í¥Ó¡¼¤ò¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¡¢2Ì¾¼¼¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ4Ì¾Çñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²µÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ä¥´¡¼¥«¡¼¥È¤¬Áö¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë²£¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¡¼¥ë¤ò¿·Àß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¥·¡¼¥¬¥¤¥¢²þ³×¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¹¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¤¢¤ëÀïÎ¬¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ø¡ª