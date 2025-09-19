SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô150ËüÄ¶¡¢Å·Á³H¥«¥Ã¥×¡Ö¤ë¤ë¤¿¤ó¡×¤Î¡È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡É¤Ë¡¢¥°¥é¥É¥ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô150ËüÄ¶¤¨¡¢Å·Á³H¥«¥Ã¥×¤òÉð´ï¤ËÆ°²è¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ë¤ë¤¿¤ó¡×¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎSNS¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¹âÍü¿ð¼ù¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãçÓ¤á¤Æ¤ë¤·¡ª¡×¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î¡ÈÃËÀ¸þ¤±¡É¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¹âÍü¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ø¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¿·½É¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉô²°¤ËÆþ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£TikTok¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö8ËÜÊ¬¤°¤é¤¤¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖTikTok¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éYouTube¤È¤«¤Ç¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç¿Í¸þ¤±¥È¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿TikTok¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSNS¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯9·î¤Ç¡¢Ìó5Ç¯¤¯¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¸µ¡¹¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¹âÍü¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£