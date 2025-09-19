½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡¢49¥»¥ó¥ÁÂ¤ê¤ºÍ½ÁªÍî¤Á¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åê¤²¤¬¤Ç¤¤¿¡×ÇÝ¤Ã¤¿¼«¿®ÎÏ¤ËÇ¼ÆÀÅê¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤ËÎ×¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤Ç13°Ì¡£20Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¾å°Ì12¿Í¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê60¥á¡¼¥È¥ë98¡Ë¤Ë49¥»¥ó¥ÁÆÏ¤«¤º¡¢ÀË¤·¤¯¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤ÎÅê¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï2ÅêÌÜ¤Ë60¥á¡¼¥È¥ë49¤òµÏ¿¡£Æ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ½÷²¦¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤â¾å²ó¤ê¡Öº£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åê¤²¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ç°Ì¤âµÏ¿¤â¼«¿®¤ò»ý¤ÁÄ©¤ó¤À¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏËÌ¸ýÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤·½éÍ¥¾¡¡£8·î¤Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë62¥á¡¼¥È¥ë20¤âµÏ¿¤·¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤â¡Ö½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¶¯¤¤¼«Éé¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤ÎÊ¡²¬Âç¤òµòÅÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿26ºÐ¡£²áµî¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼«¿®¤â»ý¤Á¤ä¤ì¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿º×Åµ¤Ç¡¢³Î¤«¤ËÉÁ¤Â³¤±¤ëÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£