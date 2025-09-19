¡Ö²ò»¶¤À¤±¤Ï¡Ä¡×¡ÖÁ´°÷·ëº§¡©¡×Perfume¡¢¤¿¤Ã¤¿5¹ÔàÂçÀÚ¶¯Ä´á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸È¯É½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤Ê¡Ä¡×Ê¸»ú¤À¤±5¹Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¥Æ¥¯¥Î¡¦¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤¬19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¾å¤Ç¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯9·î21Æü(Æü) ¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁPerfume¤«¤éÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢Ê¸»ú¤Î¤ß5¹Ô¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¡Ö¡Ø´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é°¤¤Êó¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö36ºÐ¤Ç¤ß¤ó¤Ê·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤ÆÀê¤¤¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¤§¡×¡ÖÁ´°÷·ëº§¡©¡×¤Ê¤É¡¢¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡Ö¶»Áû¤®¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö²ò»¶¤À¤±¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈá´ÑÅª¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¸å13»þ´Ö¤Ç3.7Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£