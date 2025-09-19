¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ µåÃÄ¿·43¥»¡¼¥ÖÅþÃ£¤âÃ¸¡¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô»ú¤äµÏ¿¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢µåÃÄºÇÂ¿¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£´£³¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦Ìî´Ö¤ò°ì¥´¥í¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ÂçÀ¹¤ò¤ï¤º¤«£±µå¤ÇÃæÈô¤Ë¡£Æó»à¤«¤éÂåÂÇ¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï£±ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô»ú¤äµÏ¿¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨£´£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ËÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÅþÃ£¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµåÃÄµÏ¿¹¹¿·¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤âÎäÀÅ¤ÊÇØÈÖ¹æ£¹£²¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£