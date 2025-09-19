Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼Â³ÊÔ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º£²¡Ù£±·î¸ø³«¡¡¶²ÉÝ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬³¹¤Ø·«¤ê½Ð¤¹¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤¬¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º£²¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§FIVE NIGHTS AT FREDDY¡ÇS 2¡Ë¤¬2026Ç¯£±·î23Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Ìë¤ÊÌë¤Ê¿Í´Ö¤ò½±¤¦¡¢ÇÑÔÒ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Îµ¡³£»Å³Ý¤±¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò¤á¤°¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌë´Ö·ÙÈ÷°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥¯¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿USÈÇ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÈÃÏ¸µ·Ù»¡´±¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎËå¤Ç²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ó¡¼¤¬ºÆ¤Ó¤ªÌÜ¸«¤¨¡£ÇÑÔÒ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çµ¯¤¤¿²ø´ñ»ö·ï¤Ï³¹¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËµÓ¿§¤µ¤ì¡¢´ñÌ¯¤ÊÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ï¥¢¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ó¡¼¤Ë¡Ö¥¿¥¹¥±¥Æ¡×¡Ö¥µ¥¬¥·¥Ë¥¥Æ¡×¤È¤½¤Ã¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀ¼¤¬¡£²È¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Îµ¯¸»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Ç¤¬Ë½¤«¤ì¡¢²¿½½Ç¯¤â¤Î´ÖÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶²ÉÝ¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ï³¹¤Ë¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£
