¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Õ¥§¥óÄ¾ÂÇ¤Ä¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»³ºê°Ë¿¥¤¬£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£³ÂÇÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼«¿ÈºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î£±£²¹æ¥½¥í¡££´²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÆ±ÅÀ£±£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢£´²ó¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç£³ÂÇÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££¹²ó¤òÄù¤á¤¿£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤òÄ¶¤¨¤ëµåÃÄ¿·¤Î£´£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼«ÎÏ£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡££¶²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤¬½ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¡Ö°Ë¿¥°Ê³°¤Ê¤éÂåÂÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ë°Ë¿¥¤ËÂ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Õ¥§¥óÄ¾¤òÂÇ¤Ä¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂÇËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£