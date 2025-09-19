JO1¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¡Ö¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì²¶¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¡¡ÀèÇÚÇÐÍ¥¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÎÞ
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡¢»ÔÌÓÎÉ»Þ¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢»ÔÌÓ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼ê»æ¤Ë´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£Æ¦¸¶¤µ¤ó¤Ï»ÔÌÓ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ºÎé¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê»ÔÌÓ¤µ¤ó¤Ï¡ËÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¶ÂçÀèÇÚ¤À¤·¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤È»£±ÆÃæ¤â¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤â¡¢µÙ·ÆÃæ¤â2¿Í¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ÎÏÃ¤È¤«¤·¤ÆËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÔÌÓÎÉ»Þ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¡¢»ÔÌÓ¤µ¤ó¤«¤éÆ¦¸¶¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬ÂåÆÉ¤·¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀèÇÚ¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¡£Æ¦¸¶¤µ¤ó¤¬ÁÇËÑ¤Ë°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÌ´¤Î¿Ê¤Á¤ç¤¯¾õ¶·¤âº¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê»Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¶ÚÆù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¼«Ê¬¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£·Ð¸³¤·¤«¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¡¢»ä¤Ï²Î¤äÍÙ¤ê¤ä¼Çµï¤Çºî¤ë·Ê¿§¤âÂç¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë½Å¤Í¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÉ¬¤ºË¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¦¸¶°ìÀ®¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤¤¿Æ¦¸¶¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÔÌÓ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö±Ç²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç·ë¹½¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì²¶¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£»£±Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏËè²ó»ÔÌÓ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¼ê»æ¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¼¤Ò¤É¤³¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢Æ¦¸¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÌ´¤ËÌÂ¤¦¡ÉÂç³ØÀ¸¤ÎÂóËá¤È¡¢»ÔÌÓ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡ÉÁÄÊì¤ÎÊ¸»Ò¡£Æ±¤¸Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Ê¸»Ò¤ÎË´¤É×¡¦°Î»Ö¤¬¤Î¤³¤·¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¿ô¼°¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£