¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö°áÁõÈäÏª¡¡Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÀ¨¤¯åºÎï¡×¡Ö¥»¥¯¥·ー¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥É¥ì¥¹¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØShizuka Kudo Live Tour 2025 Love Paradox¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï7·î¸ø±é¤Î¤ß¤È¡¢8·î¸ø±é¤Î°áÁõ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î¤Î¤ß¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹µ¤¨¼¼¤Ë¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¼Ð¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤âÊäÂ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Ï¡¢8·î¤Î°áÁõ¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥Ç¥ªÈ¯Çä»þ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤·ー¤Á¤ã¤ó¸å¤í»Ñ¤âÀ¨¤¯åºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹Èþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¥»¥¯¥·ー¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë