¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿ÂæÏÑ¿Í¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ä¿Í¿È¤Î¼«Í³¤ÎÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿»öÎã¤¬¡¢ºòÇ¯1·î1Æü¤«¤éº£Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë188·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤¬18Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£1¥«·îÅö¤¿¤ê9·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆâÌõ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤¬50·ï¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤¬19·ï¡¢¿Í¿È¤Î¼«Í³¤ÎÀ©¸Â¤¬119·ï¡£
Æ±°Ñ¤Ï»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢4Çñ5Æü¤Î¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨ÂæÏÑ¤ËÌá¤í¤¦¤È¶õ¹Á¤ÇÅë¾è¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Ìó1»þ´Ö¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿ÂæÏÑ¿Í¤ÎÁø¶ø¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñÎà¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍýÍ³¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸Ä¼¼¤ËÏ¢¤ì¤³¤Þ¤ì¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ÆÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÐ¾Ý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¸å¡¢Âà¼¼¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿18Æü¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢½¡¶µ´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¡¢´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¿È¤Î°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºòÇ¯6·î¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©¤ÎÆ°¤¤ò½èÈ³¤¹¤ë»Ø¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Æ±°Ñ¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ä¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò4ÃÊ³¬¤Ç¾å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£ÅÏ¹Ò¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´ØÏ¢¤ÎË¡Î§¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
´ØÏ¢¤ÎÅÏ¹Ò·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡ÊÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡ÊÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ê°ÂÁ´¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ÈÅÏ¹Ò¤ÎºÆ¸¡Æ¤Í×ÀÁ¡Ë¡¢¡Ö¥°¥ì¡¼¡×¡ÊÃí°ÕÍ×ÀÁ¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
