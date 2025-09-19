ÂæÏÑÈ¯¡Ö½ãµÊÃã¡×¤Î¥¢¥Ë¥áCM¤¬¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êAWARD¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯9·î18Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îàæàæ±ÙÆÉ¤ÏÂæÏÑ¤Î¡Ö½ãµÊÃã¡×¤Î¥¢¥Ë¥áCM¤¬¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êAWARD¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡ØµþÅÔ¥¢¥Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êAWARD 2025¡Ù¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø½ãµÊÃã¡Ù¤ÎCM¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCMÉôÌç¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¼Ô¤é¤È¾Þ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ØµþÅÔ¥¢¥Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êAWARD¡Ù¤Ï17Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¦¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·»Ô¾ì¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Î³«Âó¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Û¶È¼ï´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜ¾Þ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤«¤é½ÅÄÃ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½ÐÈÇ¥°¥ë¡¼¥×¼ÒÄ¹¡¢ACGÊ¬Ìî¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊÔ½¸¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢Âç·¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø³¦¤ä´ë¶È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÏ°ÕÀ¤äµ»½ÑÉÊ¼Á¡¢Ê¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆþÁªºî¤È¼õ¾Þºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹âÅÙ¤Ê³×¿·À¤È¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø½ãµÊÃã¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥Ë¥áCM¤ÏÂæÏÑ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¡¢ÃøÌ¾¤ÊÀ¼Í¥¤é¤ò¾·¤¡¢3¥«·î¤«¤±¤Æ¼êÉÁ¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿3ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤À¡£ÂæÏÑ¤ÎÀ¾ÌçÄ®¤Ê¤É¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·ÊÈþ½Ñ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ºîÃæ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸³è¾®Êª¤â¾®¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂæÏÑÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤òÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢´Ñ¾Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁý¤¹É½¸½ÊýË¡¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤ÎCM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆ±CM¤Ï¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÀÄ½Õ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿±é½Ð¤ÇÂæÏÑ¤Î¼êÍÉ¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡ËÊ¸²½¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¼êÍÉ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÂæÏÑ¤ÇÇ¯´ÖÈÎÇä¿ô10²¯ÇÕ°Ê¾å¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯40ÇÕ°Ê¾å¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢²Á³Ê¾å¾º¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±CM¤Ï¡ØÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡¢¹â¤¯¤Ê¤¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Î»°ÂçÁÊµá¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ò¸«»ö¤Ë²ò·è¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±CM¤Î¸ø³«¸å¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ØÁá¤¯Â³ÊÔ¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¼ç¿Í¸ø¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¡Ø¼êÍÉ¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¡¢ËèÆü°û¤à¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ãµÊÃã¤òÁª¤Ö¡Ù¡Ø1ËÜ¤¿¤Ã¤¿¤Î25ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó120±ß¡Ë¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ø½ãµÊÃã¡Ù¤³¤½¼êÍÉ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼êº¢¤ÊÂåÂØÁªÂò¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹âÆ¤ä¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»Â¿·¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆ±CM¤Ï¥¢¥Ë¥á¹¹ðÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¼ëÝïÕî¡Ê¥¸¥å¥¦¡¦¥Ú¥¤¥Û¥ï¥ó¡Ë»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢ò²»ÒÉË¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥º¡¼¥Ó¥ó¡Ë»á¤¬´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¡£À©ºî¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¡ØÇØ·ÊÈþ½Ñ¡Ù¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂæÏÑ¤Î¡ØÈþ¾¯½÷Æ°²è¹©Ë¼¡Ù¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀìÌçÈþ½Ñ²ñ¼Ò¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¡¢åÌÌ©¤Ç½ÅÁØÅª¤Ê²èÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¡Ø½ãµÊÃã¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²»¶Á±é½Ð¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤ÎñÈÍ§é¯¡Ê¥Õ¥©¥ó¡¦¥è¥¦¥¦¥§¥¤¡Ë»á¤¬²»¶Á´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éµ»¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀÀ¼Í¥¤ÎÐ²Àµ¾º¡Ê¥æ¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë»á¤¬½Å¸ü¤ÊÀ¼¤ÈÉý¹¤¤±éµ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢½÷ÀÀ¼Í¥¤Îµö½ÊÕÍ¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥·¥å¥¦¥Ô¥ó¡Ë»á¤¬²¹¤«¤ß¤È³èÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ºîÉÊ¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£3¿Í¤Î¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊª¸ìÉ½¸½¤È´¶¾ðÅÁÃ£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë