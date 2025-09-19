óîÆ£µþ»Ò¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡¡±Ç²è½é¼ç±éºî¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ø¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ÎÁëÉôÌç¡Ù¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤È¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤¬Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡Ù¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó°ãÈ¿¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢ºÛÈ½¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëóîÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî³°¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬óîÆ£¤µ¤ó¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜÀþ¡É¤È¡È¥»¥ê¥Õ¤Î¶¯¤µ¡É¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô»³¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¡¦ºîÉÊºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìî³°¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¾å±Ç¡õÉñÂæ°§»¢¤ÇóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢10·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÏÃÂêºî¤äË®²è¤ÎºÇ¿·ºî¤Ê¤É¤¬°·¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¬¥éŽ¥¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡Ù¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£